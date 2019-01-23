'YEMEN'E Umut Olmaya Devam Ediyoruz

15 Aralık'tan beri Yemen'de bulunan derneğin yardım gönüllüleri, temel ihtiyaç malzemeleri yardımlarının yanında kurban kesimi de gerçekleştiriyor.

Türkiye ve mazlum coğrafyalarda pek çok insani yardım organizasyonu düzenleyen Beşir Derneği, gıdadan giyime, yakacak malzemelerinden sağlık kitlerine kadar bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaç malzemelerini, ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. Bu kapsamda yaşadığı iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük insanlık dramından birini yaşayan Yemen'e ülkemizin yardım elinin ulaştıran Beşir Derneği, bağışçılarından aldığı emanetleri bizzat yerinde nezaret ederek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Hastalık ve açlık nedeniyle binlerce insanın yerinden edilip mülteci durumuna geldiği Yemen'in Hudeyde bölgesinde gıda dağıtımı yapan Beşir Derneği, daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için yardım ve bağış çağrısına devam ediyor. Marib'e bağlı Hajjah Kampı, Marib kırsalı, Alwadi bölgesi, Sirvah Kampı, Seiyun şehrine bağlı Şilhimed Hadid köyü gibi birçok noktaya insani yardım ulaştıran dernek 15 Aralık'tan bu yana Yemen'de.

Türkiye'de bulunan 250'ye yakın temsilciliğiyle ülkemizin dört bir yanında hizmetine devam eden Beşir Derneği, 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiği Yemen'de yaklaşık 20 bin kişiye ulaştırdıkları yardımları da artırarak her fırsatta sürdüreceklerinin altını çiziyor. Yapılan yardım nedeniyle Türk halkına şükranlarını sunan savaş mağduru aileler, böyle bir hayra vesile olan Türkiye'ye ve STK'lara her fırsatta teşekkürlerini ifade ediyor.