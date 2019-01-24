Son Dakika Haberleri: Yemen'e Yardım Çağrısı

Yemen'e Yardım Çağrısı

13 dakika önce

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka, Yemen için yardım çağrısında bulundu.

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Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka, Yemen için yardım çağrısında bulundu.

Küçüktoka, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de bir insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Yemen'de uzun süredir devam eden iç savaş nedeniyle açlık sorununun özellikle çocuk ve yaşlıları tehdit ettiğini ifade eden Küçüktoka, "İstikrarın kaybolduğu ülkede açlık nedeniyle toplu ölümlerin yaşanabileceği belirtiliyor. Dünyanın birçok ülkesinden yardımların yapıldığı ülkeye en çok sahip çıkan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ribat Eğitim Vakfı da bu ülkede aktif faaliyet gösteren dernekler arasında gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'e yapılacak yardımlar için Ribat olarak bütçe ayırdıklarını vurgulayan Küçüktoka, şunları kaydetti:

"Buradaki iş adamlarımız ve hayırseverlerimizin yardımıyla birlikte Yemen'e yardımlarımızı ulaştıracağız. Yemen'e destek ol çağrısıyla başlattığımız kampanya devam ediyor. Hayırsever insanlarımız bize ulaşarak Yemen'e yardım talebinde bulunuyorlar. Yemen'e ayırdığımız bütçe tamamlandığında TİKA ve Kızılay'la birlikte Yemen için toplanan yardımları ileteceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:31 Kaynak: AA

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