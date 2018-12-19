Yemen'e Yardım Kampanyası

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Yemen'e başlatılan yardım kampanyasını duyurdu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Yemen'e başlatılan yardım kampanyasını duyurdu.



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından yapılan açıklamada, "Yemen'de 2015 yılından bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle 28 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i olan 22.2 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Yaklaşık 10 bin kişi çatışmalar sonucu hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 50 bin kişi yaralanmıştır. Açlık krizine ek olarak ülkede dünyanın en büyük kolera salgını başlamıştır. Yemen'deki krizi teskin etmek, amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile halkın yapacağı yardımlar büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca AFAD'ın yardım kampanyası adına açılan banka hesap numaralarına yer verildi. - ZONGULDAK

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