Yemen Ekonomi Kurumu, BAE destekli güçlerin baskınının ardından Aden'deki çalışmalarını askıya aldı - Son Dakika

Yemen'de hükümete ait Ekonomi Kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı unsurların düzenlediği baskının ardından geçici başkent Aden'deki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Yemen Ekonomi Kurumunun yazılı açıklamasına göre, GGK'ye bağlı Tümgeneral Fadıl el-Umri liderliğindeki Dördüncü Askeri Bölge'den bir birlik, kurumun Aden'deki merkezine baskın düzenledi.

GGK'ye bağlı güçler, kurum binasının çok sayıda odasının ve iç bölümlerinin kapılarını kırdı.

Açıklamada, söz konusu baskının, GGK'ye yakınlığıyla bilinen Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles tarafından alınan, kurumun Aden'deki ofisine yeni bir müdür atanmasını öngören kararının kurum tarafından kabul edilmemesine tepki olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kabul edilemez olayı protesto etmek amacıyla kurumun Aden'deki ofisinin çalışmalarına ara verilmiş olup, kanun ve nizamla ilgisi olmayan bu barbarca eylemlere karşı yetkili makamları gerekli yasal tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

GGK'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

BAE tarafından desteklenen GGK, ülkenin geçici başkenti Aden ile diğer güney bölgelerini kontrol altında tutuyor.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.