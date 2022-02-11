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Yemen: Ekonominin canlanması için uluslararası destek işaretleri aldık - Son Dakika

Yemen: Ekonominin canlanması için uluslararası destek işaretleri aldık

11.02.2022 00:40
Yemen: Ekonominin canlanması için uluslararası destek işaretleri aldık

Yemen hükümeti, uzun yıllardır büyük bir krizle boğuşan ülke ekonomisini canlandıracak reformları hayata geçirmek için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası destek için "önemli işaretler" aldıklarını söyledi.

Yemen hükümeti, uzun yıllardır büyük bir krizle boğuşan ülke ekonomisini canlandıracak reformları hayata geçirmek için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası destek için "önemli işaretler" aldıklarını söyledi.

Yemen haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Başbakanı Abdulmelik Muin, geçici başkent Aden'deki Fransız Büyükelçi Jean-Marie Safa ile bir araya geldi.

BM ve uluslararası toplumdan hükümete ekonomik destek konusunda önemli sinyaller olduğunu dile getiren Abdulmelik, uluslararası destekçilerle zor durumdaki Yemen ekonomisini canlandırmak ve hareketlendirmek için ortak bir vizyon bulma konusunda çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Abdulmelik ayrıca, verilecek ekonomik desteklerle hükümetin çeşitli sektörlerde reformları hayata geçirmeye odaklandığını ifade etti.

Yemen'deki ekonomik kriz

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken bugün itibarıyla yaklaşık 1600 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Büyükelçi, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen: Ekonominin canlanması için uluslararası destek işaretleri aldık - Son Dakika


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