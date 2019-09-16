Son Dakika Haberleri: Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası
Son Dakika Spor Haber

Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası

2 saat önce

Kupa törenine Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi ve ASKF Genel başkanı Ali Düşmez, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Abdurrahman Alp, Beyaz Üzeyir İşık, Mahmut Ekşi, Dursun Ekşioğlu, Hakkı Ekşioğlu, Milli Takımlar antrenörü Turan Sofuoğlu, ASKF yöneticisi Ufuk Tatar ve...

Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası, System.String[]

Kupa törenine Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi ve ASKF Genel başkanı Ali Düşmez, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Abdurrahman Alp, Beyaz Üzeyir İşık, Mahmut Ekşi, Dursun Ekşioğlu, Hakkı Ekşioğlu, Milli Takımlar antrenörü Turan Sofuoğlu, ASKF yöneticisi Ufuk Tatar ve amatör kulüp başkanları katıldı.


Yemen Ekşioğlu'nun amatör futbola büyük katkılar yaptığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Ali Düşmez "Türk sporunun yükselmesi için gençliğe ve amatörlere yaptığı hizmetler unutulmaz. Üsküdar Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Gürlü ve yönetiminin organize ettiği turnuvanın gelenekselleşmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.


Bu arada Yemen Ekşioğlu'nun ağabeyi Dursun Ekşioğlu, Türk futbolunda amatörlere yaptığı gizmetler ile Yemen Ekşioğlu ile gurur duyduklarını ve vefa gösteren tüm kurumlara teşekkür etti. Oğlu Hakkı Ekşioğlu ise babasının amatörlere verdiği hizmeti aile olarak sürüdreceklerini ifade etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali düşmez, Üsküdar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:31:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]