Yemen Ekşioğlu Futbol Turnuvası

Kupa törenine Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi ve ASKF Genel başkanı Ali Düşmez, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Abdurrahman Alp, Beyaz Üzeyir İşık, Mahmut Ekşi, Dursun Ekşioğlu, Hakkı Ekşioğlu, Milli Takımlar antrenörü Turan Sofuoğlu, ASKF yöneticisi Ufuk Tatar ve amatör kulüp başkanları katıldı.



Yemen Ekşioğlu'nun amatör futbola büyük katkılar yaptığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Ali Düşmez "Türk sporunun yükselmesi için gençliğe ve amatörlere yaptığı hizmetler unutulmaz. Üsküdar Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Gürlü ve yönetiminin organize ettiği turnuvanın gelenekselleşmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.



Bu arada Yemen Ekşioğlu'nun ağabeyi Dursun Ekşioğlu, Türk futbolunda amatörlere yaptığı gizmetler ile Yemen Ekşioğlu ile gurur duyduklarını ve vefa gösteren tüm kurumlara teşekkür etti. Oğlu Hakkı Ekşioğlu ise babasının amatörlere verdiği hizmeti aile olarak sürüdreceklerini ifade etti