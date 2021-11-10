Üye Girişi
Yemen Gazeteciler Sendikası: Ülkede gazetecilere güvenli ortam sağlanmalı - Son Dakika

Yemen Gazeteciler Sendikası: Ülkede gazetecilere güvenli ortam sağlanmalı

10.11.2021 03:45
Yemen Gazeteciler Sendikası: Ülkede gazetecilere güvenli ortam sağlanmalı

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede basın mensuplarının çalışabileceği güvenli ortamın sağlanmasını istedi.

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede basın mensuplarının çalışabileceği güvenli ortamın sağlanmasını istedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Yemenli kadın gazeteci Raşa Abdullah için taziye mesajı iletildi.

Açıklamada, "Baskı, kapatma, medya çoğulculuğunun ortadan kalkması ve gazetecinin savaşan taraflardan düşman muamelesine maruz kalmasıyla şu anki basın çalışma çevresi oldukça tehlikelidir." ifadeleri yer aldı.

Aden'deki güvenlik güçlerinden, olayın süratle incelenmeye alınması ve canilerin yakalanarak cezalandırılması istenen açıklamada, fikir ve ifade özgürlüğü alanında çalışan yerel ve uluslararası örgütlere, söz konusu olayın ardından, gazetecilere güvenli çalışma ortamı sağlanması için Yemenli basın mensuplarıyla dayanışma halinde olmaları çağrısında bulunuldu.

2015'ten bu yana 50 gazeteci öldürüldü

Öte yandan, ülkedeki sivil toplum örgütü Basın Özgürlükleri Gözlemevinden yapılan açıklamada, Raşa Abdullah'ın ölümüne, eşi Muhammed el-Atemi'nin de ağır yaralanmasına neden olan saldırı kınandı.

Açıklamada, Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılından bu yana 50 gazetecinin öldürüldüğü duyuruldu.

Son bir ayda 4 gazetecinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Aden'de basın mensuplarına yönelik saldırıların artmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Aden'de 200 kişi tasfiye edildi

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) ise olaya ilişkin yazılı açıklamasında, özellikle ülkenin güneyindeki kentlerde, savaşın başından bu yana en az 200 kişinin tasfiye edildiği bildirildi.

Söz konusu olaylara faili meçhuller kaydının düşüldüğü ve canilerin serbestçe dolaştığı belirtilen açıklamada, Raşa Abdullah'ın Yemen'de suikaste kurban giden çok sayıda kişiden sadece biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK), söz konusu terör eylemiyle ilgili inceleme başlatılması çağrısında bulunuldu.

Dün Yemen'in geçici başkenti Aden'de aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Raşa Abdullah'ın hamile olduğu, olayda ağır yaralanan gazeteci eşi Muhammed el-Atemi'nin de hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Başbakan Muin Abdulmelik, yetkililere olayla ilgili inceleme başlatmaları talimatı verdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen Gazeteciler Sendikası: Ülkede gazetecilere güvenli ortam sağlanmalı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı 00:48 Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz 23:48 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı 22:59 Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi 20:56 Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi 20:26 Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

Son Dakika Haberleri
01:02 Ehliyetsiz sürücünün babasından, oğluna isyan: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım
01:00 Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar'a tazminat davası açtı
00:47 Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı
00:19 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak
00:14 Öğrenci servisinin dereye yatağı uçtuğu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
00:11 BAE Dışişleri Bakanı'nın Şam'da Esed'le görüşme gerçekleştirmesine ABD tepki gösterdi: Kaygı verici
00:02 Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihar girişiminde bulundu
23:48 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
23:47 Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi
23:29 Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti! Komşulardan biri ölü, diğeri yaralı
Ehliyetsiz sürücünün babasından, oğluna isyan: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım Ehliyetsiz sürücünün babasından, oğluna isyan: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım         
01:02
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak         
00:19
Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi         
23:47
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı         
22:43
Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli         
20:34
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 03:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen Gazeteciler Sendikası: Ülkede gazetecilere güvenli ortam sağlanmalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement