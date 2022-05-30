Yemen gazisinin mezarında büyüyen ağaca torunları bakıyor

Ordu'da 68 yıl önce vefat eden kişinin mezarının ortasında büyüyen meşe ağacı, yakınları tarafından korunuyor.

Gürgentepe ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 1954 yılında vefat eden Yakup Polat, bir bölümü ormanlık alanda bulunan mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Mezarın üzerinde bir süre sonra meşe ağacı büyümeye başlayan Polat'ın biri kız üç çocuğu, "Ağaç, ölüye rahmet eder" düşüncesiyle ağacı kesmeyerek bakımlarını yaptı.

Zamanla üç evladı da hayatını kaybeden Polat'ın, 10 torunundan bazıları da dedelerinin mezarını ziyaret ederek Kur'anı Kerim okuyor ve ağacın bakımını gerçekleştiriyor.

Yakup Polat'ın torunlarından Recep Polat (60), AA muhabirine, dedesinin tam olarak kaç yaşında vefat ettiğini bilmediklerini söyledi.

Rahmetli babası ve amcasının, üzerinde ufak bir yeşillik de olsa mezarda yatanlara rahmet olduğu inancıyla ağacı kestirmediğini anlatan Polat, "Bu şekilde de bu ağaç büyümüş. Öyle de kaldı. Kendi kendine büyüyen bir ağaç. Burası zaten orman şeklinde, ağaç fazlaymış. Üzerine düşenle tohumlaşmış. Orada ağaç kendi kendine büyümüş." dedi.

Polat, kendilerinin de diğer mezarlara zarar verebileceğini düşünerek ağacı kesmediklerini belirterek, ağacı görenlerin de şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Hem dedesinin hem de diğer yakınlarının bulunduğu mezarlığa geldiklerini anlatan Polat, dua ettiklerini ve buradaki ağaçların da bakımını yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Buraya geliyoruz, bakıyoruz, etrafını temizliyoruz"

Diğer bir torunu Halil Polat (68) ise dedesinin, kendisinin doğduğu sene vefat ettiğini dile getirerek, "Bu meşe ağacı biz bildik bileli burada duruyor. Babam da hiç kestirmek istemezdi. Ağaç ölüye rahmet eder diye bilirdik." diye konuştu.

Polat, çocukluğunda ağacı küçük olarak hatırladığını, zamanla da büyüyüp geliştiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Görenler hep merak ediyor, bunu niye kestirmediler diye. Kızanlar da oluyor, 'Ben olsam büyütmezdim' diyorlar. Böyle söyleyenler de var. Buraya geliyoruz, bakıyoruz, etrafını temizliyoruz. Mübarek gün ve gecelerde geliyoruz ve Kur'an okuyoruz, dua ediyoruz. Diğer büyüklerimizin de mezarları burada. Burası orman olmasından dolayı ağaçlar kendi kendine büyüyor. Eski insanlar böyle mezar üzerindeki ağaçları almazlarmış, dururmuş. Biz de aynı şekilde sahip çıkıyoruz."

Polat, çiftçi olan dedesinin askere gittiği Yemen'de esir düştüğünü ve 7 sene sonra Ordu'ya gelebildiğini de kaydetti.

Mahalle sakinlerinden 77 yaşındaki Hüsamettin Polat, Yakup Polat'ın vefatını hatırladığını, ağacın bugüne kadar büyüdüğünü anlattı.

Mahalle muhtarı Alin Çalış da tarihini araştırdıkları yerleşim yerlerinin 5 haneyle kurulduğunu öğrendiklerini belirterek, "Daha sonraki nesil de aynı şekilde yaşantılarını sürdürmüş. Mezarlığımızda tarihi mezar çok ama eskilerde isim yazmıyor ve kime ait olduğunu öğrenemedik. Gültepe Mezarlığı'nda tarihi mezar çok olduğu için gereken başvuruyu yaptım. Onlara dokunmadan da yeni mezar yeri tayin edileceği bildirildi. Ağaçlara da dokunmak istemiyoruz." diye konuştu.