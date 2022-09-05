Yemen Genelkurmay Başkanı ile Arap Koalisyonu Komutanı ülkedeki askeri operasyonların seyrini görüştü

Yemen Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz ile Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanı ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Mutlak bin Salim el-Eziyma, Yemen'deki askeri operasyonların sürecini ele aldı.

Yemen Savunma Bakanlığı'na bağlı Silahlı Güçler Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bin Aziz ile Eziyma, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin, meşru Yemen hükümetinin desteklenmesi ve istenen hedeflere ulaşılması adına Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu bünyesinde yer alan ülkelerin sağladığı koordinasyon ve süregelen destek çerçevesinde yapıldığı aktarıldı.

Bu görüşmede, Yemen'deki genel durum ve devam eden askeri operasyonların ilerleyişine ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde ise Eziyma'nın Yemen Genelkurmay Başkanı Bin Aziz'in yanı sıra Sudan Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Abdulhayr Abdullah Nasır ile de bir araya geldiği kaydedildi.

Eziyma ile Nasır görüşmede, Yemen'deki askeri operasyonların yürütülmesi ve Ortak Kuvvetlerin operasyon alanındaki genel durumu ve sahadaki çeşitli ayrıntılar ele alındı.

Görüşmeler, İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde büyük bir askeri geçit töreni düzenlemesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.