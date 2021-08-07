Yemen, Grundberg'in BM Yemen Özel Temsilciliğine atanmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Yemen, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliğine, İsveçli diplomat Hans Grundberg'in atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen hükümeti, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde üzerinde anlaşmaya varılan adil ve sürdürülebilir bir barış için elini uzatmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

BM Yemen Özel Temsilciliğine İsveçli diplomat Hans Grundberg'in atanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi süreci yeniden başlatmak, İran destekli Husi milislerin başlattığı savaşı sona erdirmek adına kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak ve en kötü insani krizle karşı karşıya olan Yemen halkının acılarını hafifletmek amacıyla yeni atanan temsilciye tüm destek sağlanacaktır."

Husilerden ise atamayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilciliğine dün İsveçli diplomat Hans Grundberg atanmıştı.

Avrupa Birliği'nin 2019 yılından beri Yemen Büyükelçisi olan İsveçli diplomat Grundberg, Mısır ve Kudüs'te de görev yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.