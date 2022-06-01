Yemen, Hindistan ve Polonya'dan 500 bin ton buğday ithal edecek - Son Dakika
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Yemen, Hindistan ve Polonya'dan 500 bin ton buğday ithal edecek

01.06.2022 14:07
Yemen, Hindistan ve Polonya'dan 500 bin ton buğday ithal edecek

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, gelecek üç ay içinde Hindistan ve Polonya'dan 500 bin ton buğday ithal edeceklerini açıkladı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, gelecek üç ay içinde Hindistan ve Polonya'dan 500 bin ton buğday ithal edeceklerini açıkladı.

Yemen Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmelik, geçici başkent Aden'de bakanlar, ilgili devlet kurumları ve ticaret odasının katılımıyla gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Abdulmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ithalat rakamlarının güven verici olduğunu ve gelecek üç ay içinde Hindistan ve Polonya piyasalarından yaklaşık 500 bin ton buğday ithalatı için anlaşmaların bulunduğunu söyledi.

Gelecek 9 aylık dönemde yaklaşık 2 milyon tona yakın buğday ithalatına ihtiyaç olduğunu kaydeden Başbakan Abdulmelik, geçen yıl buğday ithalatının yüzde 50'den fazlasını Ukrayna ve Rusya'dan gerçekleştirdiklerini aktardı.

Abdulmelik, çeşitli zorluklara rağmen, gıda güvenliği konusunun hükümetin önceliklerinin başında yer aldığını ve gıda maddelerinin yerel pazara uygun fiyatla sorunsuz şekilde ulaşmasını sağlamak için tüm toplantılarında bu konunun uluslararası toplumun önüne konulduğunu ifade etti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Polonya, Buğday, India, Yemen, Güncel, Son Dakika

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