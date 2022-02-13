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Yemen hükümeti 3 BM çalışanının kaçırıldığını doğruladı - Son Dakika

Yemen hükümeti 3 BM çalışanının kaçırıldığını doğruladı

13.02.2022 02:06
Yemen hükümeti 3 BM çalışanının kaçırıldığını doğruladı

Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde Birleşmiş Milletler (BM) personelinden 3 kişinin kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldığını doğruladı.

Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde Birleşmiş Milletler (BM) personelinden 3 kişinin kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldığını doğruladı.

Yemen resmi haber ajansının haberine göre, bakanlar kurulu ülkenin geçici başkenti Aden'de BM personelinin kaçırılması üzerine bir toplantı düzenledi.

Bakanlar kurulu, kaçırılanların serbest bırakılması ve güvenliklerinin acilen sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ebyen iline bağlı Lavder İlçe Emniyet Müdürü Adil el-Avseci, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM çalışanlarının içinde bulunduğu aracın dün akşam Lavder ile Mudiye ilçeleri arasındaki Es-Suveyda bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce durdurulduğunu belirtmişti.

Avseci, silahlı grubun, araçta bulunan BM Aden Emniyet ve Güvenlik Ofisi Müdürü Akm Sufiul, ofisin Genel Koordinatörü Muhammede el-Meliki ve ofisin Güvenlik Koordinatörü Mazin Bavazir'i yanlarına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü ifade etmişti.

Emniyet Müdürü Avseci, polis ve özel kuvvetlerden oluşan ortak güçlerin BM çalışanlarını bulmak için Suveyda bölgesini kuşatma altına aldığını dile getirmişti.

Avseci, kaçırma olayının, Ebyen'in çeşitli ilçelerinde incelemelerde bulunan BM çalışanlarının geçici başkent Aden'e dönüşü sırasında meydana geldiğini kaydetmişti.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü El Kaide'nin Ebyen'in özellikle dağlık bölgelerinde varlık gösterdiği ve zaman zaman askeri karargahlar ve güvenlik noktalarına saldırılar düzenlediği biliniyor.

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Birleşmiş Milletler, Hisarcık, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti 3 BM çalışanının kaçırıldığını doğruladı - Son Dakika


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