Yemen hükümeti, 600 bin kişinin Kovid-19 aşısı olduğunu açıkladı - Son Dakika

Yemen hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı kampanyalarının başlamasından bu yana 600 bin kişinin aşılandığını duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19 salgınına ilişkin bir rapor sundu.

Buheybih, "Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 600 bine ulaştı. Bakanlık sağlık merkezleri ve gezici ekipler aracılığıyla aşı kampanyalarını sürdürüyor." dedi.

Kovid-19 vaka sayısında gözle görülür bir düşüş olduğuna işaret eden Buheybih, Bakanlığın, acil durumlarla başa çıkmak için sağlık sektöründeki yeterliliği artırmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Sağlık Bakanı, Husilerin çocuk felci aşıları dahil kontrolü altındaki bölgelerde aşı alımını ve aşı kampanyalarını engellemeye devam ettiğini belirtti.

Ülkede aşılanan kişi sayı, yaklaşık 30 milyon olan Yemen'in nüfusunun sadece yüzde 2'sini oluşturuyor.

Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde Kovid-19 vakalarının sayısı 9 bin 987'ye yükselirken, Kovid-19 kaynaklı ölümler 1946'ya, iyileşenlerin sayısı 6 bin 845'e ulaştı.

Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, Kovid-19 salgınına ilişkin söz konusu rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.