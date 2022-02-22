Yemen hükümeti, AB-KİK ülkelerinin "Yemen'de koşulsuz ateşkes" çağrısından memnun - Son Dakika
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Yemen hükümeti, AB-KİK ülkelerinin "Yemen'de koşulsuz ateşkes" çağrısından memnun

22.02.2022 21:34
Yemen hükümeti, AB-KİK ülkelerinin "Yemen'de koşulsuz ateşkes" çağrısından memnun

Yemen hükümeti, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerince yayınlanan "Yemen'de koşulsuz ateşkes" çağrısını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Yemen hükümeti, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerince yayınlanan "Yemen'de koşulsuz ateşkes" çağrısını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 26'ncı AB-KİK Ortaklık Konseyi ve Bakanlar Toplantısı'nın ardından yayınlanan ortak bildiriye ilişkin bir açıklama yaptı.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamada, "Brüksel bildirisinde yer alan Yemen'de ön koşulsuz ateşkes çağrısından memnuniyet duyulduğu" ifade edildi.

Yemen'in KİK'teki kardeşlerinin ve AB'deki dostlarının, ülkenin güvenliği ve istikrarının yanı sıra çatışmalar nedeniyle kötüleşen insani durum konusundaki hassasiyetinin de övgüye değer olduğu kaydedildi.

Ülkenin içinden geçtiği istisnai koşulların gölgesinde insani durumun iyileştirilmesi için sağlanan desteğin ve KİK ile AB ülkelerinin Yemen'de barışı yeniden tesis etmeyi hedefleyen tutumlarının takdir edildiği aktarıldı.

İran destekli Husi milislerin Yemen'i terör operasyonları için bir platform olarak kullanmasının ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit etmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumdan da söz konusu terör eylemlerini sonlandırmak için kararlı bir duruş sergileme noktasında sorumluluklarını üstlenmesi istendi.

Brüksel'de düzenlenen 26'ncı AB-KİK Ortaklık Konseyi ve Bakanlar Toplantısı'nın ardından yayınlanan ortak bildiride, "Yemen'de ön koşulsuz ateşkes sağlanması, çatışmalara siyasi çözüm bulunması ve insani durumun acilen iyileştirilmesi" çağrısında bulunulmuştu. Bildiride ayrıca, Husilerin son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılar da kınanmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Avrupa Birliği, Ateşkes, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti, AB-KİK ülkelerinin 'Yemen'de koşulsuz ateşkes' çağrısından memnun - Son Dakika


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