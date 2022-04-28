Yemen hükümeti, ateşkese uymaları için Husilere baskı yapılmasını istiyor - Son Dakika
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Yemen hükümeti, ateşkese uymaları için Husilere baskı yapılmasını istiyor

28.04.2022 03:56
Yemen hükümeti, ateşkese uymaları için Husilere baskı yapılmasını istiyor

Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, hükümetin ateşkese bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirterek, Husilere de buna ilişkin uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, hükümetin ateşkese bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirterek, Husilere de buna ilişkin uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, BM'deki Çin, ABD ve Fransa temsilcileriyle bir araya gelen Sadi, konuşmasında, hükümetinin, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişi ve Sana Havalimanı'nda seferlerin yeniden başlamasına izin vermesiyle BM tarafından ilan edilen ateşkese bağlı kaldığını söyledi.

Sadi, hükümetinin gösterdiği bu gayretlere, Husiler tarafından Marib ile diğer kentlerde balistik füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarla karşılık verildiğine dikkati çekti.

Ateşkesin temelini oluşturan "saldırıların durmasının" önemine işaret eden Sadi, uluslararası toplumdan, ateşkese bağlı kalması için Husilere baskı yapmasını istedi.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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