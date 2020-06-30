Yemen hükümeti, BAE'yi devletin paralarına el koymakla suçladı

Yemen Enformasyon Bakanı Yardımcısı Muhammed Kayzan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), Yemen yönetiminin Rusya'da bastırdığı paralara el koymakla suçladı.

Kayzan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Hadramevt'e bağlı El-Mukella kentinde bulunan Uluslararası Reyyan Havalimanı'ndaki BAE güçlerinin, Mukella kentine saldırdığını belirtti.

BAE güçlerinin, Rusya'da basılan paraların bulunduğu 5 konteynere el koyduğunu aktaran Kayzan, buradaki meblağa ilişkin ise bilgi vermedi.

BAE yetkililerinden ise suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin yerli para birimi Yemen riyali, yıllardır Rusya'da basılıyor ve deniz yoluyla Yemen'e ulaştırılıyor.

BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlıları 27 Haziran Cumartesi günü Mukella kentinde gösteri düzenlemiş ve bu banknotlara el konulmasını, Yemen hükümetinin banknotları kullanmasına izin verilmemesini istemişti.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.