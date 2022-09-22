Yemen, Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen, Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun

22.09.2022 17:47
Yemen, Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM), ülkenin batısındaki Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan petrol tankerini kurtarmak için yeterli taahhüt aldığını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM), ülkenin batısındaki Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan petrol tankerini kurtarmak için yeterli taahhüt aldığını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Su ve Çevre Bakanı Tevfik eş-Şercebi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şercebi, BM'nin, petrol tankeri Safer'e yönelik acil kurtarma sürecini yürütmek için yeterli taahhütleri aldığını açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

BM'nin Kızıldeniz'deki ciddi çevresel tehdidi ortadan kaldırmak için yürüttüğü çabalardan övgüyle söz eden Şercebi, bu uluslararası çabaların, yüzyılların en kötü çevresel felaketine dönüşebilecek bir olayın önlenmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Şercebi, felaketi önlemek için operasyonu finanse etme sözü veren bağışçılara taahhütlerini hızlı bir şekilde yerine getirmeleri çağrısında da bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, dün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, uluslararası bağışçıların, petrol tankeri Safer'deki petrolü daha güvenli bir gemiye taşımak amacıyla acil durum sürecine başlamak için gereken toplam 75 milyon dolar tutarındaki parayı toplamaya söz verdiğini açıklamıştı.

Yemin'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun (UNSDG) internet sitesinde 25 Nisan'da yayımlanan raporda, Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Ras İsa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan Safer petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Tahıl anlaşmasıyla küresel bir rahatlama oldu' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Tahıl anlaşmasıyla küresel bir rahatlama oldu' Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Etnik Azınlıklara Karşı İnsan Hakları İhlalleri Yapıldığına Dair Suçlamaları Reddetti Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Etnik Azınlıklara Karşı İnsan Hakları İhlalleri Yapıldığına Dair Suçlamaları Reddetti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen, Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:40 Annesi şırınga ile eziyet etmişti! O çocuğun babaannesi canlı yayında söyledikleriyle kan dondurdu
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanlara duyurdu: Yüzde 25 indirim yapılacak
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 17:47:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen, Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement