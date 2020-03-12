Yemen hükümeti, BM himayesindeki komitedeki çalışmalarını askıya aldı - Son Dakika
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Yemen hükümeti, BM himayesindeki komitedeki çalışmalarını askıya aldı

1 saat önce

Yemen hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'de Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığında kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) bünyesinde görev yapan ekibinin çalışmalarını askıya aldı.

Yemen hükümeti, BM himayesindeki komitedeki çalışmalarını askıya aldı, System.String[]

Yemen hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'de Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığında kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) bünyesinde görev yapan ekibinin çalışmalarını askıya aldı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümete bağlı ekibin RCC'deki çalışmalarının askıya alınmasının, Husilerin gerilimi tırmandırması ve BM anlaşmasına uymamasından kaynaklandığı belirtildi.

Söz konusu karar, Hudeyde'nin doğusundaki Siti Maks izleme noktasındaki subaylardan Muhammed Abdurrab es-Suleyhi'nin Husi militanlardan bir keskin nişancı tarafından vurulmasının akabinde alındı.

Yemen hükümeti dün de aynı gerekçeyle, RCC'deki tüm üyelerini geri çekmişti.

BM, Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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