Yemen hükümeti, BM'nin Safir petrol tankeri için sunduğu öneriyi destekliyor - Son Dakika

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM), Hudeyde kenti açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali olan Safir petrol tankerindeki petrolün taşınması teklifini desteklediğini duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gresley ile bir araya geldi.

Bin Mübarek ve Gresley, Safir petrol tankeri krizi ve bununla ilgili sunulan öneriler başta olmak üzere bazı meseleleri görüştü.

Tankerin durumu göz önünde bulundurulduğunda, BM'nin daha önce sunduğu bütün önerileri reddeden Husilerin yeni hileleriyle kaybedecek zaman olmadığını dile getiren Bin Mübarek, Yemen hükümetinin, BM'nin mevcut tehlikenin hafifletilmesi amacıyla sunduğu son öneriyi desteklediğini aktardı.

BM'nin son önerisi, Safir petrol tankerindeki 1 milyon varil petrolün başka tankere taşınmasını öngörüyor.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

BM, olası bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize dökülen petrolden 4 kat daha fazla olacağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.