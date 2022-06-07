Yemen hükümeti BM'nin Taiz'de yolların açılması önerisini kabul etti - Son Dakika
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Yemen hükümeti BM'nin Taiz'de yolların açılması önerisini kabul etti

07.06.2022 16:51
Yemen hükümeti BM'nin Taiz'de yolların açılması önerisini kabul etti

Yemen hükümeti, Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentinde yolların açılmasına yönelik Birleşmiş Milletlerin (BM) sunduğu öneriyi kabul ettiklerini duyurdu.

Yemen hükümeti, Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentinde yolların açılmasına yönelik Birleşmiş Milletlerin (BM) sunduğu öneriyi kabul ettiklerini duyurdu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da yolların açılması konusunda yürütülen müzakerelere katılan hükümet heyeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Müzakerelerin başlamasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiğine işaret edilen açıklamada, Husilerin kuşatmayı kaldırma ve halkın sıkıntılarını hafifletmede işe yaraması beklenmeyen tali, toprak yolları gündeme getirmekte ısrarcı olduğu ifade edildi.

Buna karşılık BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Taiz'de biri ana yol olmak üzere 5 yolun açılması yönünde teklifte bulunduğu, ayrıca önerinin diğer yolların da gelecek aylarda eş zamanlı açılmasını öngördüğü belirtildi.

BM'nin önerisini kabul ettiklerini duyuran hükümet heyeti, uluslararası topluma, Avrupa Birliği büyükelçilerine ve ABD Yemen Temsilcisi Tim Linder King'e "BM'nin önerisini sahada gerçeğe dönüştürmek için daha fazla baskı uygulama" çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor. Şehirde yaşayan halk bu kuşatmadan dolayı büyük sıkıntı çekiyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında, Taiz'e giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kurumları ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti BM'nin Taiz'de yolların açılması önerisini kabul etti - Son Dakika

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