Yemen hükümeti BMGK'nın

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Yemen'e yönelik silah ambargosunu bir yıl daha uzatma kararını memnuniyetle karşıladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BMGK'da alınan kararla Yemen'in kendi toprakları üzerindeki egemenliği, bütünlüğü ve bağımsızlığının vurgulandığını belirtti.

BMGK'dan "Husilerin terör listesine almasını, mal varlıklarını dondurmasını ve yetkililerine seyahat engeli kararı almasını" isteyen İryani, İran'ın Husileri destekleme, finanse etme ve silahlandırma konusundaki rolüne açık bir şekilde işaret edilmesi çağrısında bulundu.

Husilerden ise BMGK'nın kararına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BMGK'nın daimi üyelerinden İngiltere tarafından sunulan ve Yemen'e silah ambargosunun uzatılmasını talep eden tasarı, veto hakkına sahip Rusya ve Çin'in çekimser oy kullanması üzerine kabul edilmişti. Rusya'nın veto tehdidi üzerine, Yemen'de Husilere silah sağlamakla suçlanan İran'a referans, BMGK kararında yer almamıştı.

Yemen'e silah ambargosu, 15 üyeli konseyde 13 "evet" oyuyla Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.