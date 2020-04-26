Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanını reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanını reddetti - Son Dakika

Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanını reddetti

55 dakika önce

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanını reddederek, bunu, geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak niteledi.

Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanını reddetti, System.String[]

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanını reddederek, bunu, geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak niteledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözde Geçiş Konseyinin, güneyin idaresi konusundaki ısrarına ilişkin ilanı, geçen ağustostaki silahlı isyanın devamından başka birşey değildir." ifadesini kullandı.

Hadrami, söz konusu ilanı, hükümetle konsey arasında, geçen kasımda imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve reddetme olarak kabul ettiğini belirtti.

Böyle bir ilanın tehlikeli ve felakete sürükleyen sonuçlarına dair sorumluluğun konseyde olduğuna işaret eden Hadrami, "Sözde konsey, Riyad Anlaşması'na göre uygulanması gerekenlerden üzerine düşeni yerine getirmekten ve aklı kullanmaktan geri duruyor. Devlete karşı silahlı isyanı sürdürme ilanıyla başarısızlığını örtmekte ve kaçışta ısrar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aden'de geçen hafta cuma ve cumartesi günleri kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ve elektrik kesintileri sebebiyle öfkeli protestolar yapılmıştı.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin elinde bulunuyor. Geçen ağustosta, hükümet kuvvetleri ile konseye bağlı milisler arasında yaşanan çatışmaların sonunda Yemen hükümeti, kentten kovulmak zorunda kalmıştı. Husilerin Sana'dan çıkarttığı Yemen hükümeti, ikinci kez Aden'den çıkmak zorunda kalırken, uzmanlar bu ikinci darbenin planlayıcısının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu konusunda hemfikirler.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 07:26 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor "Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir         
08:15
İsveç'te Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilmeyen vatandaşımıza, Türkiye sahip çıktı İsveç'te Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilmeyen vatandaşımıza, Türkiye sahip çıktı         
06:46
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti         
01:31
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi         
01:12
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak         
00:19
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı         
00:18
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı         
23:36
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu         
23:36
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı         
23:32
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi         
23:32
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu         
23:09
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik         
22:40
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi         
22:15
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik         
22:00
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti         
22:00
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi         
21:47
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı         
21:45
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti         
21:44
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor         
20:51
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti         
20:42
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi         
20:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 08:21:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]