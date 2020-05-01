Yemen hükümeti güneydeki Şebve'de 100 kişilik arananlar listesi yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen hükümeti güneydeki Şebve'de 100 kişilik arananlar listesi yayınladı - Son Dakika

Yemen hükümeti güneydeki Şebve'de 100 kişilik arananlar listesi yayınladı

6 saat önce

Yemen'in güneyindeki Şebve ilinde, hükümete bağlı yetkililer, vilayette "provakasyon ve kaos çıkarmakla" suçlanan 100 kişilik bir arananlar listesi açıkladı.

Yemen hükümeti güneydeki Şebve'de 100 kişilik arananlar listesi yayınladı, System.String[]

Yemen'in güneyindeki Şebve ilinde, hükümete bağlı yetkililer, vilayette "provakasyon ve kaos çıkarmakla" suçlanan 100 kişilik bir arananlar listesi açıkladı.

Şebve ilinde adını vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi makamlar tarafından yayınlanan 100 kişilik listedeki isimlerin çoğunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) mensubu olduğunu belirtti.

Listeyi yayınlayan Şebve ilindeki hükümete bağlı güvenlik biriminden yapılan yazılı açıklamada, "bu adımla petrol zengini Şebve'de istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanmasının hedeflendiği" ifade edildi.

Şebve 2019'da hükümet güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından güvenlik güçleri, kontrol noktaları ve petrol sahalarını hedef alan birçok saldırıya sahne olmuştu. Hükümet yetkilileri söz konusu saldırılardan BAE destekli GGK'nin silahlı unsurlarını sorumlu tutuyor.

Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebve, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, GGK'nin 26 Nisan'da ülkenin güneyindeki olağanüstü hal ve özerklik ilanını reddettiklerini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını ifade etmişti.

- Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 04:58 Kaynak: AA


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