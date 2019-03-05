Yemen Hükümeti Hudeyde İçin Husilere Baskı Yapılmasını İstedi

Yemen
hükümeti Birleşmiş Milletler
(BM
) ve uluslararası topluma Stockholm
Anlaşması'nın uygulanabilmesi için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulundu.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin el-Ahmer, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths
ile Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad
'da bir araya geldi.
Görüşmede Ahmer, Husilerin Stockholm Anlaşması'na uymayarak Hudeyde'deki limanlardan çekilmeyi reddettiğini ve uluslararası toplumun buna sessiz kaldığını söyledi. Hükümet
olarak kendilerinin ise BM ile uyum içinde çalıştıklarını kaydeden Ahmer, Hudeyde konusunda Stockholm Anlaşması'nın uygulanabilmesi için Husilere baskı yapılmasını istedi.
Ahmer, Husilerin kent ve limanlardan çekilmesinin yeni görüşmelere başlamak için zorunlu olduğunu ifade etti.
Stockholm Anlaşması
Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç
'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık
2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz
ile ilgili anlaşma imzalamıştı.
Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül
2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.