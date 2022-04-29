Yemen hükümeti: Hudeyde-Taiz yolu tek yönlü olarak açıldı - Son Dakika
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Yemen hükümeti: Hudeyde-Taiz yolu tek yönlü olarak açıldı

29.04.2022 09:40
Yemen hükümeti: Hudeyde-Taiz yolu tek yönlü olarak açıldı

Yemen hükümeti, yıllardır kapalı bulunan Hudeyde ile Taiz vilayetlerini birbirine bağlayan yolun insani nedenlerle tek yönlü olarak açıldığını duyurdu.

Yemen hükümeti, yıllardır kapalı bulunan Hudeyde ile Taiz vilayetlerini birbirine bağlayan yolun insani nedenlerle tek yönlü olarak açıldığını duyurdu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Hudeyde ile Taiz arasındaki Hays-el-Cerrahi hattını insani nedenlerden dolayı açtığını belirtti.

İryani, söz konusu yolun tek taraflı açıldığını, Husilerin ise hala yolun diğer yönünü (Hudeyde'den Taiz'e doğru) kapalı tuttuğunu kaydetti.

Yemenli Bakan ayrıca, Husilerin Taiz'deki kuşatmanın kaldırılması için herhangi bir adım atmayı kabul etmediğini ifade etti.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Hudeyde ile Taiz arasındaki söz konusu yol yıllardır kapalıydı.

İnsan hakları kurumlarının ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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BM: Sana Havalimanı'nda uçuşları yeniden başlatmak için çalışıyoruz BM: Sana Havalimanı'nda uçuşları yeniden başlatmak için çalışıyoruz

Twitter, Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti: Hudeyde-Taiz yolu tek yönlü olarak açıldı - Son Dakika


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