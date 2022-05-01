Yemen hükümeti: Husiler, akaryakıt gemileri gelirini memur maaşına tahsis etmekten caydı - Son Dakika

Yemen hükümeti, Husileri, sağlanan geçici ateşkes çerçevesinde Hudeyde Limanı'na giren akaryakıt gemilerinin gelirlerinin memur maaşlarına tahsis edilmesine ilişkin yükümlülüğünden caymakla suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, yaptığı açıklamada, hükümetin ateşkes şartları çerçevesinde Hudeyde Limanı'na haftada 2 geminin girmesine izin verdiğini hatırlattı.

İryani, Husilerin, bu gemilerden elde edilen gelirlerin, kendi kontrol alanlarındaki memur maaşlarının ödenmesi için tahsis edilmesine ilişkin yükümlülüğünden caydığını belirtti.

Ateşkes süresince limana girmesi konusunda anlaşmaya varılan gemilerden Husilerce tahsil edilen gümrük vergilerinin yaklaşık 90 milyon dolara tekabül ettiğini bildiren İryani, bu miktarın, Husilerin kontrolündeki bölgelerde çalışanların maaşlarının ödenmesi için yeterli olduğunu vurguladı.

İryani, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'e "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Hudeyde Limanı'nda petrol türevlerinden elde edilen gelirlerin akıbetinin ortaya çıkarılması ve bu gelirlerin memur maaşlarına tahsis edilmesi için bir mekanizma kurulması" çağrısında bulundu.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de sağlanan geçici ateşkesle, bu ülkeye yakıt taşıyan gemilerin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.