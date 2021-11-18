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Yemen hükümeti: Husiler Hudeyde'de geniş çaplı intikam uyguluyor - Son Dakika

Yemen hükümeti: Husiler Hudeyde'de geniş çaplı intikam uyguluyor

18.11.2021 04:53
Yemen hükümeti: Husiler Hudeyde'de geniş çaplı intikam uyguluyor

Yemen hükümeti, Husileri, Hudeyde kentinde ele geçirdikleri bölgelerde insanlara intikam operasyonları uygulamakla suçladıYemen resmi haber ajansı Saba'ya göre, İnsan Hakları ve Hukuki İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Hudeyde kentinde ortak güçlerin çekildiği bölgelerde insanlara karşı...

Yemen hükümeti, Husileri, Hudeyde kentinde ele geçirdikleri bölgelerde insanlara intikam operasyonları uygulamakla suçladı

Yemen resmi haber ajansı Saba'ya göre, İnsan Hakları ve Hukuki İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Hudeyde kentinde ortak güçlerin çekildiği bölgelerde insanlara karşı Husi milislerin geniş çaplı bir intikam operasyonu uyguladığı kaydedildi.

Söz konusu intikam operasyonlarında "öldürme, sürükleme, cesetlerin üzerine işkence, idam, işkence" gibi uygulamalar yapıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir askeri eyleme katılmamış olan sivillere karşı yapılan işkencelerin de belgelendiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma Husilerin bir terör örgütü olarak sınıflandırılması ve tüm insan hakları örgütlerine söz konusu uygulamaların durdurulması ve savaştan kaçanlar için insani yardımlarda bulunulması çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, geçen hafta Hudeyde'de yerel güvenlik güçlerine mensup 10 kişinin yargısız infaz edilmesini kınayarak, uluslararası insan haklarını ihlal eden bu infazların soruşturulması ve faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de büyük boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti: Husiler Hudeyde'de geniş çaplı intikam uyguluyor - Son Dakika


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