Yemen hükümeti: Husiler ile doğrudan müzakereye hazırız - Son Dakika

Yemen hükümeti, ülkedeki İran destekli Husiler ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Abdullah el-Alimi, Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hükümetin Sana Havalimanı ve Hudeyde Limanı'nın açılmasının yanı sıra ateşkesi kabul edeceğini belirten Alimi, "Hükümet, Husiler ile doğrudan müzakere etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Husi milislerin Marib'deki çatışmaların şiddetini artırma ve insani yardım dosyasını siyasallaştırma konusunda ısrarcı davrandığını söyleyen Alimi, ayrıca Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Umman'da ateşkes için yürüttüğü görüşmelerin başarısız olmasından da Husileri sorumlu tuttu.

Alimi, ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaların hükümet tarafından kabul edildiğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.