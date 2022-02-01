Yemen hükümeti: Husiler insani yardımları "şantaj ve askere alım" için kullanıyor - Son Dakika

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İran destekli Husileri, kendilerine ulaştırılan insani yardımları savaşın finansmanında kullanmakla suçladı.

Yemen resmi haber ajansına göre, Abdulmelik, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gresley ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkedeki insani sorunlar, Husilerin uluslararası örgütlere yönelik engellemeleri, yardımların yağmalanması ve bunları insanları saflarına çekmek amacıyla kullandıklarına ilişkin konular ele alındı.

Abdulmelik, yağmanın engellenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin yardımlara karşılık çocuklarını Husilerin saflarında savaşmaları için vermelerine engel olunması amacıyla gerekli tüm incelemelerin yapılmasını istedi.

Konuya dair suçlamalar hakkında Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.