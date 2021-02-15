Yemen hükümeti: Husiler, Marib'teki bir sığınmacı kampını bombaladı - Son Dakika

Yemen hükümeti: Husiler, Marib'teki bir sığınmacı kampını bombaladı

15.02.2021 22:51
Yemen hükümeti: Husiler, Marib'teki bir sığınmacı kampını bombaladı, System.String[]

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki Marib ilinde yer alan bir sığınmacı kampını hedef aldığını belirtti.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki Marib ilinde yer alan bir sığınmacı kampını hedef aldığını belirtti.

Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husi milislerin, Marib'deki yerleşim yerlerini ve sığınmacılara ait kampları hedef alan eylemlerine devam ettiğini bildirdi.

Bu saldırıların bir terör eylemi ve insanlığa karşı bir savaş suçu olduğunu aktaran Eryani, Husilerin bugün de Marib'e bağlı Sarvah ilçesindeki Ez-Zor sığınmacı kampını balistik ve katyuşa füzeleriyle vurduğu bilgisini paylaştı.

Eryani, saldırıya maruz kalan kampta Marib ilinin farklı bölgelerinden gelen 20 binden fazla sığınmacının yer aldığını belirtti.

Yemenli Bakan, Husilerin; Marib'te düzenlediği saldırlar ile kasıtlı şekilde yerleşim alanlarını hedef alması karşısında uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in sessiz kalmaya devam etmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Husilerin Marib'deki saldırılarının, Yemen'de savaşın başladığı günden bu yana en büyük sığınmacı dalgasını tetikleyebileceği tehlikesi taşıdığını kaydeden Eryani, bu durumun ülkeyi daha önce görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyardı.

Açıklamada saldırının ardından ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine yer verilmedi.

Husilerden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Üst düzey askeri yetkili öldürüldü

Öte yandan Marib'te Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda üst düzey bir askeri yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Marib'teki çatışmalarda, 203. Tugay komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Asudi yaşamını yitirdi.

Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e petrol ve gaz yönünden zenginliği için de sahip olmak isteyen Husiler, geçen haftadan bu yana ildeki çeşitli cephelerde saldırılarını artırdı. Marib'e balistik füzelerle saldıran milisler, sivil can kayıplarına neden olmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Mülteci, Marib, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti: Husiler, Marib'teki bir sığınmacı kampını bombaladı - Son Dakika


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