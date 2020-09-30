Yemen hükümeti Husileri alıkoydukları 200 kişiyi öldürmekle suçladı - Son Dakika

Yemen hükümeti Husileri alıkoydukları 200 kişiyi öldürmekle suçladı

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri kontrolleri altındaki bölgelerde alıkoydukları 200 kişiyi öldürmekle suçladı.

Yemen hükümeti Husileri alıkoydukları 200 kişiyi öldürmekle suçladı, System.String[]

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri kontrolleri altındaki bölgelerde alıkoydukları 200 kişiyi öldürmekle suçladı.

Hükümete bağlı Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husi milislerin kaçırdıkları ve esir tuttukları 200 kişiyi öldürdüklerini ifade etti.

İsviçre'deki istişare turunda Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisine, bu kişilerden 2019'un sonuna kadar (Husiler tarafından) işkence altında öldürülen 158 kurbanın detaylı listesini sunduklarını kaydeden Fedail, BM ve uluslararası toplumu, kaçırılanlara yönelik bu ağır ihlalleri önlemek için görevini yapmaya çağırdı.

Husilerden suçlamalara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında pazar günü sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC), yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti Husileri alıkoydukları 200 kişiyi öldürmekle suçladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, seyircili maçlara yeşil ışık yaktı Sağlık Bakanı Koca, seyircili maçlara yeşil ışık yaktı         
23:59
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait füze sistemlerini vurdu Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait füze sistemlerini vurdu         
22:06
Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı         
21:51
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı         
21:19
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 00:05:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen hükümeti Husileri alıkoydukları 200 kişiyi öldürmekle suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei