Yemen hükümeti Husilerle esir takasına hazır olduğunu yineledi - Son Dakika
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Yemen hükümeti Husilerle esir takasına hazır olduğunu yineledi

25 dakika önce

Yemen hükümeti, "herkese karşı herkes" ilkesine uygun şekilde, İran destekli Husilerle esir takası sürecinin başlatılmasına hazır olduğunu yineledi.

Yemen hükümeti Husilerle esir takasına hazır olduğunu yineledi, System.String[]

Yemen hükümeti, "herkese karşı herkes" ilkesine uygun şekilde, İran destekli Husilerle esir takası sürecinin başlatılmasına hazır olduğunu yineledi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin, Stockholm Anlaşması'na uygun şekilde "herkese karşı herkes" esasına dayanarak, Ürdün'de düzenlenen son toplantıda esir takası meselesinde anlaşılan konuların ivedilikle uygulanmasına hazır olduğunu yineledi.

Esir takasının insani bir mesele olduğuna işaret eden İryani, Husileri, esir takası dosyasını aksatmakla suçladı.

İryani ayrıca Birleşmiş Milletlere (BM) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yansımaları gölgesinde esirler dosyasının çözüme kavuşması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, Husi militanları serbest bırakmaya zorlayacaklarını öne sürdü.

Husilere ait El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, koalisyon güçleri üzerinde baskı uygulamak için ellerinde pek çok kart olduğunu iddia eden Murtaza, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Husilere ait Devrim Komitesi Başkanı Muhammed el-Husi, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek için BM gözetiminde, hükümet ve koalisyon güçleriyle esir takası sürecini başlatmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

Yemen hükümeti, 21 Mart'taki açıklamasında, BM'nin, koronavirüs tehdidi nedeniyle Yemen'de çatışan taraflara yaptığı "esirlerin serbest bırakılması" çağrısını yerine getirmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, 20 Mart'ta, Kovid-19 tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Stockholm Anlaşması ve Ürdün görüşmeleri

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde 10 Şubat'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da üçüncü defa bir araya gelmişti.

Ürdün, Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantılarından ilkine Ocak 2019'da, ikincisine Şubat 2019'da ev sahipliği yapmıştı

BM himayesinde, İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin; ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ürdün, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:34 Kaynak: AA

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