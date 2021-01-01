Yemen hükümeti ilk toplantısını geçici başkent Aden'de gerçekleştirdi - Son Dakika

Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik başkanlığındaki Yemen hükümeti, ilk toplantısını geçici başkent Aden'de gerçekleştirdi.

Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik başkanlığındaki Yemen hükümeti ilk toplantısını geçici başkent Aden'de gerçekleştirdi. Toplantıda dün Aden Havalimanı'nda yaşanan patlamanın ele alındığı bildirildi. Hükümet, toplantının başında ve Aden Valisi Ahmed Lamlas'ın huzurunda, patlamada hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, istisnai olay nedeniyle hükümetin genel programın tartışılmasını bir sonraki toplantıya erteleme kararı aldı.

Başbakan Abdulmalik kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Aden Havalimanı'nda meydana gelen patlamayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek olayla ilgili ön soruşturmanın ilk sonuçlarına göre saldırının güdümlü füzelerle gerçekleştirildiğini ve saldırının arkasında darbeci Husi milislerin olduğunu belirtti. Abdulmalik, "Bu eylemleri gerçekleştirmek için hazır bulunan İranlı uzmanların varlığına dair istihbarat ve askeri bilgiler var. Husi milislerinden bahsettiğimizde, bu bizi İran ve bölgedeki sabotaj projesi hakkında konuşmaya yönlendiriyor" şeklinde konuştu.

Başbakan Abdulmalik, saldırının Husi milislerinden Yemen halkına ve uluslararası topluma sadece İran için bir araç olduklarını ve barış konusunda ciddi olmadıklarını belirten açık bir mesaj olduğunu söyledi. Abdulmalik, sivil bir havalimanını hedef alan bu şok edici ve benzeri görülmemiş terör saldırısının ve Uluslararası Kızılhaç personeli ve gazeteciler de dahil olmak üzere hayatın kaybedenlerin korkunç görüntülerinin, bu milislerin doğasının ve suç eylemlerinin açık bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Abdulmalik, "Uluslararası toplum Husileri terör örgütü olarak tanımlamayı hala tartışıyor. Biz Yemen'de ise mesele açık ve bu milislerin eylemleri ve suçları terör örgütü olduklarını kanıtlıyor" dedi.

Toplantı sırasında Bakanlar Kurulu, Aden Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıya ilişkin soruşturma komitesinin çalışmaları ve saldırı sonrası soruşturma prosedürlerini görmek için havalimanına yaptığı ziyaret hakkında İçişleri Bakanının ön raporunu dinledi.

Öte yandan dün Yemen'in Aden kentindeki havalimanına yeni hükümet üyelerini taşıyan uçak indikten sonra art arda patlamalar meydana gelmişti. Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Patlamada 110 kişinin yaralandığı belirtilirken, bazı yaralılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, dün Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin soruşturma komitesi kurulması yönünde talimat vermişti.

Hükümet Soruşturma Komitesi saldırıya ilişkin bugün ilk toplantısını ülkenin geçici başkenti Aden'de gerçekleştirdi. Toplantıda saldırının koşulları ve saldırıya ilişkin ön soruşturmaların sonuçlarının ele alındığı belirtildi. - ADEN