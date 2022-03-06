Yemen hükümeti, İran destekli Husileri akaryakıt krizi çıkarmakla suçladı - Son Dakika
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Yemen hükümeti, İran destekli Husileri akaryakıt krizi çıkarmakla suçladı

06.03.2022 02:01
Yemen hükümeti, İran destekli Husileri akaryakıt krizi çıkarmakla suçladı

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, kontrollerindeki bölgelerde oluşturdukları karaborsada fiyatları artırmak için kasıtlı olarak akaryakıt krizi çıkarmakla suçladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, kontrollerindeki bölgelerde oluşturdukları karaborsada fiyatları artırmak için kasıtlı olarak akaryakıt krizi çıkarmakla suçladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, "Husi militanları, hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerden kara yoluyla gelen yüzlerce akaryakıt yüklü tankerin gideceği yere ulaşmasını engelliyor." ifadesini kullandı.

Husilerin, kontrollerindeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelerde oluşturdukları karaborsada fiyatları artırmak için akaryakıt krizini kasıtlı çıkardığını savunan İryani, İran destekli Husileri ayrıca Yemen halkına karşı açlık ve yoksulluk politikalarını sistematik olarak uyguladığını ifade etti.

İryani, Husilerin mali ve siyasi birtakım kazanımlar için sivilleri kurban ettiğini ifade etti.

Konuyla ilgili Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor

Sana'daki Husilerin kontrolünde bulunan Yemen Petrol Şirketinin (YPC) Sözcüsü Isam el-Mütevekkil, ülkenin 2015'ten bu yana yaşanan en kötü yakıt krizine sahne olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Akaryakıt, Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti, İran destekli Husileri akaryakıt krizi çıkarmakla suçladı - Son Dakika


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