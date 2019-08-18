Son Dakika Haberleri: Yemen hükümeti, İran projesine karşı varoluş mücadelesi veriyor
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Yemen hükümeti, İran projesine karşı varoluş mücadelesi veriyor

21 dakika önce

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Yemen'de İran projesine karşı varoluş mücadelesi verdiklerini belirtti.

Yemen hükümeti, İran projesine karşı varoluş mücadelesi veriyor, System.String[]
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Yemen'de İran projesine karşı varoluş mücadelesi verdiklerini belirtti.
Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Michael Aron'la Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Yemen'in güneyindeki olayların değerlendirildiği görüşmede, Abdulmelik "Yemen'de İran projesine karşı varoluş mücadelesi veriyoruz. Hükümetin ve Arap koalisyonunun, bu konudaki tavrı değişmiş değildir." dedi.
Ülkedeki son olaylara ilişkin Abdulmelik, hiçbir milis grubun olay çıkararak kendilerini bu varoluş mücadelesinden alıkoymasına izin vermeyeceklerini ifade etti.
Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını ele geçirmişti.
İngiltere, Riyad, Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:54 Kaynak: AA
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