Yemen hükümeti, Jaar kentini kontrol altında aldı - Son Dakika

Öte yandan Yemen hükümeti Medievin Dağı'nda da kontrolün sağlandığını açıklandı. Hükümet güçlerinin bölgede ilerlemeye devam ettiğini öğrenildi.

Yemen 'de hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasındaki çatışmaların ardından hükümeti güçleri Jaar kentinde kontrolü sağladı.

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