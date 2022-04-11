Yemen hükümeti, Kızıldeniz'deki Safir tankerinin boşaltılmasına yönelik BM planına destek verecek - Son Dakika
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Yemen hükümeti, Kızıldeniz'deki Safir tankerinin boşaltılmasına yönelik BM planına destek verecek

11.04.2022 03:35
Yemen hükümeti, Kızıldeniz'deki Safir tankerinin boşaltılmasına yönelik BM planına destek verecek

Yemen hükümeti, Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açma ihtimali taşıyan Safir petrol tankerinin boşaltılmasına yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) planının başarısı için gerekli tüm yardımı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Yemen hükümeti, Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açma ihtimali taşıyan Safir petrol tankerinin boşaltılmasına yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) planının başarısı için gerekli tüm yardımı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Saba resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre, Başbakan Muin Abdulmelik, BM Yemen Koordinatörü David Gressly ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Abdulmelik, ülkesinin Safir petrol tankeri sorununun çözülmesi için BM'nin çabalarına tam destek verdiğini ve gerekli tüm yardımın hükümeti tarafından sunulacağını vurguladı.

İvedilikle çözülmemesi durumunda büyük bir çevre felaketine yol açması ihtimali olan sorunun giderilmesi için planın bir an önce uygulanmaya geçilmesi çağrısı yapan Abdulmelik, Husi milislerin de bu konuyu siyasi bir şantaj olarak kullanmaktan vazgeçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Gressly, 8 Nisan'da BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, petrol sızdırma riski olan Safir tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmıştı.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarıyor.

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Son dakika haber: BM'den Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker için 'saatli bomba' uyarısı Son dakika haber: BM'den Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker için 'saatli bomba' uyarısı

Birleşmiş Milletler, Kızıldeniz, Petrol, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti, Kızıldeniz'deki Safir tankerinin boşaltılmasına yönelik BM planına destek verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen hükümeti, Kızıldeniz'deki Safir tankerinin boşaltılmasına yönelik BM planına destek verecek - Son Dakika
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