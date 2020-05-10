Yemen hükümeti, Kovid-19'la mücadelede dünyadan yardım istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen hükümeti, Kovid-19'la mücadelede dünyadan yardım istedi - Son Dakika

Yemen hükümeti, Kovid-19'la mücadelede dünyadan yardım istedi

7 saat önce

Yemen hükümeti, uluslararası topluma ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmaları çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti, Kovid-19'la mücadelede dünyadan yardım istedi, System.String[]

Yemen hükümeti, uluslararası topluma ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmaları çağrısı yaptı.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığının yazılı açıklamasında, ülkede süregelen savaşın sonucu olarak sağlık sisteminde oluşan çatlaklar ve kısıtlı imkanların gölgesinde Kovid-19'a yakalananlar ve hayatını kaybedenlerin bulunduğu belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısındaki artışın, ülke genelindeki kötü yaşam koşulları nedeniyle karantina önlemlerinin yeterince uygulanamamasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısındaki bu tırmanışın, virüsün istila ettiği pek çok ülkeden daha kötü bir salgın felaketinin habercisi olduğu uyarısında bulunuldu.

Dünyadaki tüm ülkelerin, uluslararası toplumun ve DSÖ'nün, Yemenlilerin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acilen önlem alınması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca salgınla başa çıkabilmek ve insanların hayatlarını kurtarabilmek için ülkedeki sağlık sektörüne tıbbi teçhizat, suni solunum cihazı desteği talep edildi.

DSÖ, mayıs ayının başlarında yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de ülkenin yaklaşık yarı nüfusuna tekabül eden 16 milyon kişiye bulaşabileceğine işaret etmişti.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 7 kişi öldü, vaka sayısı 35'e yükseldi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:32 Kaynak: AA


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