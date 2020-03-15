Yemen Hükümeti, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki havaalanlarında uçuşları askıya aldı - Son Dakika

Yemen Hükümeti, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla iki hafta boyunca ülkedeki tüm havaalanlarının uçuşlara kapatılacağını açıkladı.

Hükümet, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği olağanüstü toplantıda, Kovid-19'dan korunma yollarını görüştü.

Hükümete bağlı SABA haber ajansına göre, toplantıda, çarşamba gününden başlamak üzere 2 hafta boyunca ülkedeki tüm havaalanlarında uçuşların çift yönlü olarak askıya alınmasına karar verildi.

Kararın, insani amaçlarla yapılan uçuşları ya da yardım kampanyalarını kapsamayacağı kaydedildi.

Hükümet ayrıca, salı gününden itibaren sınır kapılarının kapatılmasına ve eğitime bir haftalığına ara verilmesine karar verdi.

Yemen'de şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.