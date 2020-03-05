Yemen hükümeti petrol tankerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu - Son Dakika
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Yemen hükümeti petrol tankerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

6 saat önce

Yemen hükümeti, Umman Denizi'ndeki petrol tankerini hedef alan saldırıyla ilgili İran'ı suçladı.

Yemen hükümeti petrol tankerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu, System.String[]

Yemen hükümeti, Umman Denizi'ndeki petrol tankerini hedef alan saldırıyla ilgili İran'ı suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, 3 Mart'ta Umman Denizi'nden Aden Körfezi'ne doğru ilerlemekte olan bir petrol tankerine yapılan saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu.

İryani, Husilerin petrol tankerini hedef almasının, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticaret gemileri ve petrol tankerlerine saldırılarını hatırlattığını söyledi.

Bakan İryani, "Kızıldeniz, Bab'ül Mendep Boğazı ve Arap denizinde ticaret gemilerine 2 haftadan kısa sürede ikinci kez saldırı düzenlenmesi, Kasım Süleymani'nin intikamını almak için İran'ın planlaması ve izniyle Husilerin terör faaliyetlerini artırarak, uluslararası deniz taşımacılığı ve uluslararası enerji güvenliğini tehlikeye attığını ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

İran'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin 3 Mart'ta Yemen'in doğusundaki Umman Denizi'nde bir petrol tankerine yapılan saldırıyı püskürttüğünü belirtmişti.

Maliki, Yemen'in Neştun Limanı'nın 90 mil açıklarındaki bir petrol tankerinin hedef alındığını kaydederek, "Gemiye, 4 bot ile yaklaşan saldırganlar, uzaktan kontrol edilen bir kayıkla bombalı saldırı girişiminde bulundu." ifadesini kullanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Umman Denizi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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