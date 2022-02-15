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Yemen hükümeti: Savaş nedeniyle petrol ve gaz gelirleri yüzde 80 azaldı - Son Dakika

Yemen hükümeti: Savaş nedeniyle petrol ve gaz gelirleri yüzde 80 azaldı

15.02.2022 22:19
Yemen hükümeti: Savaş nedeniyle petrol ve gaz gelirleri yüzde 80 azaldı

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib, ülkede 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle üretim ve ihracatın askıya alınmasına bağlı olarak petrol ve gazdan elde ettikleri gelirin yüzde 80 azaldığını söyledi.

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib, ülkede 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle üretim ve ihracatın askıya alınmasına bağlı olarak petrol ve gazdan elde ettikleri gelirin yüzde 80 azaldığını söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bakan Bazib, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Kalkınma Haftası Konferansı etkinlikleri kapsamında "sürdürülebilir kalkınma" konulu bir oturuma katıldı.

Bazib, oturumda yaptığı konuşmada, savaşın Yemen'in 2030 yılı için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde somut ilerleme kaydetmesini, yoksulluğu ve işsizliği azaltmasını, yaşam standardını iyileştirmesini, gıda güvensizliğini azaltmasını, eğitim, sağlık ve çevresel durum göstergelerini yükseltmesini engellediğini belirtti.

Savaş dolayısıyla üretim ve ihracatın askıya alınmasına bağlı olarak ülkenin petrol ve gazdan elde ettiği gelirin yüzde 80 azaldığını kaydeden Bazib, savaşın aynı zamanda iç kaynakların azalmasına ve hükümetin mali durumunun kötüleşmesine yol açtığını söyledi.

Hükümet raporlarına göre, Yemen'de petrol gelirleri temel olarak kamu bütçe kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini, ülkenin toplam ihracatının yüzde 63'ünü ve gayri safi yurtiçi hasılasının da yüzde 30'unu karşılıyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Petrol, Kahire, Yemen, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti: Savaş nedeniyle petrol ve gaz gelirleri yüzde 80 azaldı - Son Dakika


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