Yemen Hükümeti: Stockholm Anlaşması'nın durdurulması için büyük baskıya maruz kalıyoruz - Son Dakika

Yemen Meclis Başkanı Sultan el-Burkani, Stockholm Anlaşması'nın durdurulması veya iptal edilmesi için ülke içinden büyük baskıya maruz kaldıklarını bildirdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Meclis Başkanı Burkani, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, ülkenin doğusundaki Marib ve bazı bölgelerde askeri tırmanışın yanı sıra Husiler tarafından gerçekleştirilen ihlal ve saldırıların olduğunu belirten Burkani, Husilerin barış istemediğini ve Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasını engellediğini söyledi.

Burkani, "Meşru yönetimin sabrı tükendi. Hükümet, Stockholm Anlaşması'nı durdurma veya iptal etme ve Husilerin küstahlığına son vermek için gereken tedbirleri alma konusunda ülke içinden büyük baskıya maruz kalıyor." dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths de BM'nin, tüm tarafların önerilerini ve değişiklik taleplerini göz önüne alarak kapsamlı anlaşma yapmak suretiyle nihai siyasi çözüme ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Griffiths, BM'nin ayrıca Yemen'de acilen ateşkesin sağlanmasını önemsediğini vurguladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmişti. Krizin çözümü için Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Ancak taraflarının birbirlerine yaptıkları suçlamalar nedeniyle anlaşma hayata geçirilemedi.