Yemen hükümeti, Taiz-Muha karayolunun tek yönlü açıldığını duyurdu - Son Dakika
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Yemen hükümeti, Taiz-Muha karayolunun tek yönlü açıldığını duyurdu

08.07.2022 15:45
Yemen hükümeti, Taiz-Muha karayolunun tek yönlü açıldığını duyurdu

Yemen hükümeti, ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Muha kentlerini bağlayan karayolunun Kurban Bayramı dolayısıyla tek yönlü açıldığını açıkladı.

Yemen hükümeti, ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Muha kentlerini bağlayan karayolunun Kurban Bayramı dolayısıyla tek yönlü açıldığını açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı Batı Sahili Ortak Güçler Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Taiz-Berah-Muha yolu Kurban Bayramı münasebetiyle Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Salih'in talimatıyla tek yönlü olarak açıldı." ifadelerine yer verildi.

Husilerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar nedeniyle Babu'l Mendeb Boğazındaki stratejik öneme sahip Muha kenti ile Taiz'i birbirine bağlayan yol yıllardır kapalıydı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

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