Yemen hükümeti ülkenin para birimindeki değer kaybını durdurmak için önlem paketi açıkladı - Son Dakika

Yemen hükümeti, ülke ekonomisinin kötüye gitmesini ve yerel para biriminin değer kaybını durdurmak için önlem paketi açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında düzenlenen Yemen Yüksek Ekonomi Konseyi'nin toplantısında ülke ekonomisinin iyileşmesine yönelik önlem alınması görüşüldü.

Yemen'de ekonomik durumun ve Yemen riyalindeki değer kaybının değerlendirildiği toplantıda, ülkede mali yasalara uyulmasının sağlanması ve uyulmaması durumunda caydırıcı tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Kamu maliyesi üzerindeki baskıların azaltılarak para biriminin destekleneceği ve kamu gelirlerinin uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirileceği açıklandı.

Toplantıda ayrıca petrol ürünlerinin ithalatının fiyatlandırılması, fiyat spekülasyonunun önüne geçilmesi, zaruri olmayan malların ithalatının sınırlanması ve önlenmesi için de bir heyet kurulacağı duyuruldu.

Altı yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de, riyaldeki hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1007 riyale kadar yükseldi.