Son Dakika Haberleri: Yemen hükümeti ve Husiler arasında esir takası

Yemen hükümeti ve Husiler arasında esir takası

16 dakika önce

Yemen'de, hükümet güçleriyle yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 66 Husi militanın serbest bırakıldığı bildirildi.

Yemen hükümeti ve Husiler arasında esir takası, System.String[]
Yemen'de, hükümet güçleriyle yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 66 Husi militanın serbest bırakıldığı bildirildi.
Husilere bağlı Ulusal Esir İşleri Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Batı Sahil cephesinde hükümet güçlerinin esir aldığı 66 Husinin, hükümet güçleriyle varılan esir takası anlaşması çerçevesinde salıverildiği kaydedildi.
Salıverilen Husilerin isim listesinin yayınlandığı açıklamada, anlaşma çerçevesinde Husilerin salıverdiği esirlere ilişkin ise bilgi verilmedi.
Hükümet güçlerinden de söz konusu anlaşmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:32 Kaynak: AA
Yemen, Hükümet, Güncel
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