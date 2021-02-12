Yemen hükümeti ve Husiler birbirlerini esir takası görüşmelerini akamete uğratmakla suçluyor - Son Dakika

Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler, birbirlerini Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin başarısız olması için çalışmakla suçladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 24 Ocak'ta başlayan görüşmelere Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail ve Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, açıklamalarda bulundu.

Fedail Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin gazetecilerin takasını kabul etmediğini ve görüşmeleri zora sokmak için çatışmada ölen kişileri talep ettiklerini belirtti.

Murtaza ise Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, her iki taraftan 300 mahkumun serbest bırakılmasının gündemde olduğunu ifade ederek, Yemen hükümetinin konuya ilişkin net bir karşılık vermediğini aktardı.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.