Yemen hükümeti ve Husiler, esir takasını görüşmek için Ürdün'de bir araya geldi - Son Dakika
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Yemen hükümeti ve Husiler, esir takasını görüşmek için Ürdün'de bir araya geldi

6 saat önce

Yemen'de çatışan taraflardan meşru hükümet ile İran destekli Husilerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ürdün'ün başkenti Amman'da yeniden bir araya geldi.

Yemen hükümeti ve Husiler, esir takasını görüşmek için Ürdün'de bir araya geldi, System.String[]

Yemen'de çatışan taraflardan meşru hükümet ile İran destekli Husilerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ürdün'ün başkenti Amman'da yeniden bir araya geldi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in basın ofisinden alınan bilgiye göre, BM himayesindeki Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi, esir ve tutuklu takası anlaşmasının uygulanması konusunda Amman'da basına kapalı bir toplantı düzenledi.

Komite, Yemen'de çatışan tarafların, 2018'de varılan Stockholm Anlaşması'nın bir parçası olan esir takası konusunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri çerçevesinde üçüncü kez toplandı.

Yemen'in Ürdün Büyükelçisi Ali el-İmrani, yerel basına verdiği demeçte, komite üyelerinin, görüşmeler için pazar günü başkent Amman'a geldiğini aktarmıştı.

İmrani, Husilerin barış için olumlu adım atmaya yanaşmaması nedeniyle görüşmelerin çözüm ya da anlaşma ile sonuçlanmasını uzak bir ihtimal olarak değerlendirmişti.

Esir Takası Denetleme Komitesi, Yemen hükümeti ve Husi temsilcilerden oluşuyor. Komitenin başkanlığı BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından ortak yürütülüyor.

Son toplantının üzerinden 1 yıl geçti

Ürdün, Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantısına, ilki; Ocak 2019, ikincisi; Şubat 2019'da olmak üzere iki kere ev sahipliği yapmıştı.

Stockholm Barış Anlaşması'nın uygulanması kapsamında, taraflar yaşanan aksaklıklardan birbirini sorumlu tutan açıklamalar yapmıştı. Anlaşmanın uygulanmasında yaşanan aksaklıklara rağmen, Yemen'in çeşitli bölgelerinde yerel ara bulucular vasıtasıyla çok sayıda mahkum ve tutuklu serbest bırakılmıştı.

Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Amman, Yemen, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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