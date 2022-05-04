Yemen hükümetinden 4 gazetecinin serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin idam cezası verdiği 4 gazetecinin serbest bırakılması için uluslararası toplumun baskı yapması yönünde çağrıda bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, Twitter hesabından Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

İryani, "İran'ın terörist Husi milisleri, darbeden bu yana gazetecilere yönelik basın özgürlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan baskı, taciz, cinayet ve hak ihlallerine imza atıyor." ifadelerini kullandı.

Tevfik el-Mansuri, Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi ve Haris Hamid'in Husi milislerinin elinde bulunduğunu hatırlatan İryani, gazetecilerin "7 yıldır kötü koşullar altında haklarından ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir şekilde alıkonulduklarını" aktardı.

İryani, gazetecilere "sahte suçlamalarla idam cezası verildiğini" belirterek, uluslararası topluma 4 gazetecinin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması için Husi milislerine baskı yapma çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Nisan 2020'de Husilerin sözde mahkemesi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla iş birliği yapmakla suçlanan Tevfik el-Mansuri, Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi ve Haris Hamid adlı 4 gazeteci hakkında idam cezası vermişti.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2020 yılında yayımlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.