Yemen hükümetinden ABD Kongresi'ne "Husilerin terör örgütü ilan edilmesi" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen hükümetinden ABD Kongresi'ne 'Husilerin terör örgütü ilan edilmesi' çağrısı - Son Dakika

Yemen hükümetinden ABD Kongresi'ne "Husilerin terör örgütü ilan edilmesi" çağrısı

7 saat önce

Yemen hükümeti, ABD Kongresi'ne, İran destekli Husilerin terör örgütü listesine alınması çağrısında bulundu.

Yemen hükümetinden ABD Kongresi'ne

Yemen hükümeti, ABD Kongresi'ne, İran destekli Husilerin terör örgütü listesine alınması çağrısında bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin adam öldürme ve kaçırma suçları işlediğini, milyonlarca Yemenliyi yerlerinden ettiğini, komşu ülkeleri hedef aldığını, karasularına patlayıcı yerleştirdiğini, patlayıcı yüklü teknelerle uluslararası deniz ulaşımını tehdit ettiğini" ifade etti.

İran'ın Orta Doğu'daki yayılma isteğinin engellenmesi, mezhepçi milislerin durdurulması ve terör tehlikesinin önüne geçilmesi konusunda ABD'nin oynadığı role dikkati çeken İryani, başta bölge olmak üzere dünya ülkelerinin güvenlik ve istikrarının korunması için Washington'un Tahran yönetimi üzerindeki siyasi ve ekonomik baskısının devam etmesinin önemli olduğunu belirtti..

Yemenli bakan ayrıca, "ABD Kongresi'ni, İran'ın bölgedeki en tehlikeli kollarından biri olması hasebiyle Husi milisleri terör listesine almaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında terörizmle bağlantısına ilişkin haberleri yalanlayan Husiler tarafından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli üretim 'Kargu'lar, hedeflere gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarla teröre nefes aldırmıyor
Onlarca kişinin öldüğü İran'da doktorların halay çektiği görüntü tepki çekti ABD Libya'da tarafını seçti: Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:34:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen hükümetinden ABD Kongresi'ne "Husilerin terör örgütü ilan edilmesi" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]