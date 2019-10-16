Son Dakika Haberleri: Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma iddialarına yalanlama
Son Dakika Güncel Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma iddialarına yalanlama

Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma iddialarına yalanlama

1 saat önce

Yemen Hükümet Sözcüsü Racih Badi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile anlaşmaya varıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi ile anlaşma iddialarına yalanlama, System.String[]

Yemen Hükümet Sözcüsü Racih Badi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile anlaşmaya varıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Badi, Yemen resmi haber ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında perşembe günü anlaşma imzalanacağına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu haberleri "şüpheli sızıntı" olarak nitelendiren Badi, basın mensuplarına bilgileri güvenilir kaynaklardan almaları çağrısı yaptı.

Uluslararası medya ve Konsey'e bağlı bazı basın organlarında, Yemen hükümeti ile Konsey arasında perşembe günü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in himayesinde anlaşma imzalanacağına dair haberler yayımlanmış, ayrıca anlaşma taslağındaki bazı maddelere ilişkin bilgiler verilmişti.

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konsey'in kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:20 Kaynak: AA
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